Larrivey sufrió polémica expulsión: Vio dos amarillas por bajarse de una camilla rota y reclamar al árbitro

Una polémica situación ocurrió este domingo en el partido entre Deportes Concepción y Universidad de Concepción en el "Ester Roa", por la fecha 18 de la Liga de Primera, por una discutible expulsión que sufrió el delantero y capitán de los lilas, Joaquín Larrivey.

El ariete, quien anotó de penal el gol del triunfo, se lesionó pasada la hora de juego y cuando estaba a punto de ser reemplazado, ocurrió la controversia.

Larrivey estaba siendo sacado de la cancha y tuvo que bajarse de la camilla, porque se rompió, y el árbitro Fernando Véjar, sorpresivamente, le mostró la tarjeta amarilla.

Incrédulo, Larrivey fue de inmediato a encarar al árbitro y le mostró la cinta rota, evidencia de lo que había pasado con la camilla, pero Véjar no aguantó el reclamo y volvió a amonestarlo, sacando la tarjeta roja pertinente por la doble amarilla.

Al salir del terreno de juego, Larrivey le reclamó al cuarto árbitro, Miguel Araos, en un diálogo que se pudo escuchar en la transmisión oficial.

"¿Por eso me ponen amarilla? ¿No ves que se rompió la camilla? ¿Por qué me echas? Te estoy contando", trató de exponer con calma el veterano delantero.