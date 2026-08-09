Tohá dice que un despliegue militar en las calles "va a ser muy conflictivo" y apunta a reforzar a Carabineros

La exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) manifestó su preocupación por el diseño de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno y advirtió que un eventual despliegue militar para apoyar procedimientos policiales "va a ser muy conflictivo", e instó a que el esfuerzo en materia de seguridad debiera apuntar a reforzar a Carabineros.

"(Con) lo poco que se ha ido sabiendo, se asume que vamos a tener a militares colaborando dentro de un despliegue fundamentalmente policial. Eso va a ser muy conflictivo, (puesto que) es complejo poner a militares bajo estrategias o diseños que son fundamentalmente policiales", alertó la otrora secretaria de Estado.

Para la excandidata presidencial, dicha complejidad "se podría perfectamente evitar si nos fuéramos por el lado más bien de infraestructura crítica, que va a liberar energía en Carabineros y eso nos va a permitir tener más Carabineros (disponibles)".

"Lo que más necesitamos es más Carabineros: el esfuerzo debiera estar en ampliar la dotación de Carabineros", reparó la cientista política.

Arrau: Los militares quizás no estén preparados para el orden público, pero pueden apoyar con inteligencia

El paquete de medidas anunciadas por el Ejecutivo contempla más de 30 iniciativas -entre ellas una reforma constitucional que apunta a recuperar el control de barrios críticos-, que incluye ampliar las facultades de las policías, extender el período de flagrancia de 12 a 24 horas, fortalecer Gendarmería, aumentar el control fronterizo y crear una fuerza de tarea especializada.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó -en Mesa Central- los principales ejes y retos de la agenda:"La interagencialidad es uno de los roles que se le da a este Ministerio. En estos estados de excepción tendrán que contribuir ciertos organismos adicionales a las policías, y es el mandato constitucional que queremos establecer. Además, es la necesidad urgente del país, es el mandato ciudadano de que lo hagamos", subrayó.

"Cuando hay una conmoción en alguna comuna ¿qué es lo primero que dicen los alcaldes y los vecinos? 'Necesitamos más Carabineros', algunos dicen 'llevemos a los militares a la calle'. Y eso no es menor", señaló la autoridad.

Sin embargo, el titular de Seguridad matizó en que "no hay que hacerlo de buenas a primeras. No están las capacidades (de los militares) para controlar el orden público quizás, pero en ciertas cosas, fijar perímetros, en temas de inteligencia, en operaciones especiales, en ciertos teatros de operación, sí hay capacidades. Hay que sumar todas las capacidades del Estado".

Reparos desde el Congreso por uso de las FF.AA. en orden público

Desde el Congreso, el senador Pedro Araya (PPD) cuestionó el enfoque de la agenda propuesta por el Presidente Kast y argumentó que muchas "de las medidas que el Gobierno ha anunciado hoy ya se están aplicando, por lo que pareciera ser que el Gobierno aún no tiene una hoja de ruta clara en materia de seguridad pública y sigue haciendo anuncios rimbombantes sin que todavía podamos conocer en detalle qué es lo que piensan hacer".

"Respecto del nuevo estado de excepción constitucional, esperamos ver cuál es el texto que se va a proponer al Congreso, ya que mucho de lo que señaló el presidente Kast hoy se encuentra regulado", fustigó el parlamentario.

Desde el oficialismo, en tanto, el senador Iván Moreira (UDI) hizo hincapié en que "si nosotros queremos integrar a las Fuerzas Armadas, a los militares, a esta lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, tiene que existir un respaldo de una ley que precisamente los resguarde".

"Al usar a las Fuerzas Armadas, que no están preparadas (para el orden público), hay que ser extremadamente cuidadoso", alertó el legislador gremialista.