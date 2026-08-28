Los resultados de la fecha 21 de la Liga de Primera

- [ESTADISTICAS] Revisa la tabla de posiciones.

La Liga de Primera continúa este fin de semana con el desarrollo de la fecha 21, que tendrá el cruce inaugural entre Cobresal y Palestino para cerrarse el lunes con Universidad Católica enfrentando a O'Higgins.

- Sigue los partidos en vivo y online:

Viernes 28 de agosto

Cobresal vs. Palestino. 18:30 horas. Estadio El Cobre.

Sábado 29 de agosto

Deportes Limache vs. Everton. 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña" de Quillota.

17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña" de Quillota. Ñublense vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

Domingo 30 de agosto

Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

15:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Colo Colo vs. Audax Italiano. 17:30 horas. Estadio Monumental.

17:30 horas. Estadio Monumental. Coquimbo Unido vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Lunes 31 de agosto