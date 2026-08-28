Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Los resultados de la fecha 21 de la Liga de Primera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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- [ESTADISTICAS] Revisa la tabla de posiciones.
La Liga de Primera continúa este fin de semana con el desarrollo de la fecha 21, que tendrá el cruce inaugural entre Cobresal y Palestino para cerrarse el lunes con Universidad Católica enfrentando a O'Higgins.
- Sigue los partidos en vivo y online:
Viernes 28 de agosto
Sábado 29 de agosto
Domingo 30 de agosto
Lunes 31 de agosto