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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la fecha 21 de la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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- [ESTADISTICAS] Revisa la tabla de posiciones.

La Liga de Primera continúa este fin de semana con el desarrollo de la fecha 21, que tendrá el cruce inaugural entre Cobresal y Palestino para cerrarse el lunes con Universidad Católica enfrentando a O'Higgins.

- Sigue los partidos en vivo y online:

Viernes 28 de agosto

  • Cobresal vs. Palestino. 18:30 horas. Estadio El Cobre.

Sábado 29 de agosto

  • Deportes Limache vs. Everton. 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña" de Quillota.
  • Ñublense vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

Domingo 30 de agosto

  • Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".
  • Colo Colo vs. Audax Italiano. 17:30 horas. Estadio Monumental.
  • Coquimbo Unido vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Lunes 31 de agosto

  • Unión La Calera vs. Deportes La Serena. 18:15 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".
  • Universidad Católica vs. O'Higgins. 20:45 horas. Claro Arena.

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