Lucas Molina permitió el festejo de Ñublense en su visita a Unión La Calera
Ñublense abrió la cuarta fecha de la Liga de Primera con un agónico 1-0 como forastero ante Unión La Calera en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".
Lucas Molina, tras recibir el rebote de un tiro en el poste, movió la cuenta al minuto 90, permitiendo el festejo chillanejo que mantuvo su invicto en lo que va de torneo.
