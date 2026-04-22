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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Palestino quiere ratificar su despegue ante un Deportes Concepción que le urge salir del fondo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos elencos abren la fecha 11 en la Liga de Primera.

Palestino quiere ratificar su despegue ante un Deportes Concepción que le urge salir del fondo
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Palestino y Deportes Concepción serán los encargados de dar el puntapié inicial a la undécima fecha de la Liga de Primera este jueves 23 de abril, a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT), en el Estadio Municipal de La Cisterna.

El elenco "árabe" vuelve a sus tierras con el ánimo renovado tras una victoria vital ante Colo Colo, la que sostuvo a la "Nona" Muñoz como técnico. Dicho resultado, los impulso a la octava posición con 14 unidades después de una seguidilla de malos resultados.

En la vereda opuesta, el panorama es crítico para Deportes Concepción que es colista con apenas 5 unidades y no registra festejos desde fines de febrero, cuando superó a Coquimbo Unido bajo las órdenes de Patricio Lira. Es decir, acumula ocho partidos al hilo sin triunfos.

Todos los detalles de este compromiso, que abrirá los fuegos de la fecha 11, los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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