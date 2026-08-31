Partido de Coquimbo ante U. de Conce se jugará sin público tras el incidente con Huachipato

Coquimbo Unido recibió el primer mazazo después de los incidentes registrados anoche en el duelo ante Huachipato, cuando una bomba de estruendo le cayó al portero 'acerero' Christian Bravo, obligando a la suspensión del compromiso.

Frente a este hecho de violencia, la Delegación Presidencial de la Región de Coquimbo determinó que el partido de este miércoles 2 de septiembre entre el elenco pirata y Universidad de Concepción, pendiente por la fecha 16, se juegue sin público en las tribunas del estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

"Ya se determinó en reunión sostenida este lunes con todos los involucrados, que el encuentro de este miércoles ante la Universidad de Concepción se jugará sin público y con un refuerzo de la seguridad en el exterior del estadio, medida que fue aceptada de forma unánime", detalló el delegado Víctor Pino en declaraciones recogidas por Diario El Día.

En esa misma línea, la autoridad remarcó que "los hechos ocurridos demuestran que los controles de acceso fueron vulnerados por un grupo de antisociales. No vamos a tolerar que la irresponsabilidad de unos pocos ponga en riesgo la integridad de los deportistas ni de las familias que van a disfrutar del fútbol".

Por último, planteó que "como Gobierno, velaremos porque se apliquen todas las sanciones correspondientes, incluso querellas contra quienes resulten responsables, y prohibición de ingreso a recintos deportivos", dejando entrever que el conjunto aurinegro podría tener más castigos.