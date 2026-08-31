La expresidenta Michelle Bachelet podría mantener su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas incluso si sus opciones de triunfo son escasas, con la finalidad de testimoniar una postura de defensa del multilateralismo de la mano de los estados que la apoyan: Brasil y México.

Así lo planteó en Lo Que Queda Del Día Valeria Navarro, académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), quien explicó que el futuro de la postulación chilena se zanjará tras las reuniones de estos días con los presidentes Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva, en medio del calendario de votaciones preliminares del Consejo de Seguridad, que culminará en diciembre.

"Éste es un proceso, no es una elección que se da en un día (...) Hubo una (votación preliminar) en julio, hubo una la semana pasada, va a haber otra en septiembre, y de ahí van a dirimir las personas que están en el Consejo de Seguridad, y ellos van a proponer un candidato en diciembre", detalló.

Según Navarro, el respaldo conjunto de Brasil y México refleja un bloque regional de centro y centroizquierda que busca marcar un contrapeso y exigir representatividad en los organismos multilaterales.

Desde ese punto de vista, "es muy posible que incluso sabiendo que no va a ganar, que no va a quedar seleccionada para el cargo, (Bachelet) siga su candidatura, como una expresión de expectativa de continuidad del multilateralismo, que en distintos momentos de los últimos años se ha visto bastante atacado por potencias como Estados Unidos y Rusia".

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