Perú: Liberan a empresario víctima de sangriento secuestro cometido por Los Pulpos

El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde, anunció este lunes que el empresario minero secuestrado el domingo en la ciudad de Trujillo mediante un falso operativo policial fue liberado, a la vez que los presuntos responsables, quienes asesinaron a los cuatro acompañantes del hombre raptado, fueron detenidos.

En una rueda de prensa, acompañado por autoridades policiales, Belaúnde dijo que "la víctima de secuestro se encuentra liberada y acompañada de su familia", tras aparentemente haberse realizado el pago exigido por los secuestradores.

"Los delincuentes, los autores materiales, los cuatro ocupantes de esa camioneta (en la que se ejecutó el secuestro) se encuentran detenidos, en custodia policial, incluido el 'gatillero' que disparó contra las víctimas", informó el ministro en referencia a los cuatro fallecidos en el ataque, vinculado a la organización criminal Los Pulpos.

Asimismo, Belaunde indicó que la Policía también detuvo al operador del secuestro, quien coordinó con la banda Los Pulpos, quien entregó las armas y uniformes policiales usados por los sospechosos.

Tras conocerse la noticia de la liberación del empresario, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, manifestó sus "condolencias y solidaridad con las familias de las cuatro víctimas" que fueron asesinadas durante el secuestro.

Asimismo, valoró el trabajo de la Policía "por su rápida y firme respuesta en este caso". "Cuatro presuntos implicados en este repudiable crimen fueron capturados y el ciudadano que permanecía secuestrado fue liberado. No vamos a dar tregua a la delincuencia. El Gobierno responderá con firmeza", sostuvo.

En la madrugada de este domingo, el empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado por una banda criminal cuyos atacantes, que portaban uniformes policiales para simular una intervención, asesinaron a los cuatro acompañantes que viajaban en el mismo vehículo de la víctima, entre ellos dos mujeres.

El secuestrado se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

En esta zona ya se han producido anteriormente graves episodios como la matanza de 13 personas que supuestamente se dedicaban a resguardar una de las bocaminas, en abril de 2025.

Lara Tantaquilla fue detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado 'Los topos del frío', en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.