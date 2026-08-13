¿Qué partido será transmitido por TV abierta en la fecha 19 de la Liga de Primera?

Este fin de semana se reanuda la acción de la Liga de Primera 2026 con el desarrollo de la fecha 19, que contará con un duelo crucial transmitido en televisión abierta.

El partido elegido para esta fecha es el choque que protagonizarán Cobresal y Deportes Concepción en El Salvador, programado para el domingo 16 de agosto a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio El Cobre, y será transmitido por la Señal 2 de Canal 13, T13 en vivo, y todas sus plataformas.

El cuadro minero está en zona de descenso, en el penúltimo lugar con 17 puntos, y necesita con obligación la victoria para tomarse un respiro y tratar de escapar.

Los lilas, en cambio, están en una racha ganadora, con cuatro triunfos al hilo, y quieren mantener ese rumbo para acercarse a los puestos de copas internacionales.

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