Resumen: Colo Colo se mantuvo como líder y la U es su único escolta, a 12 puntos de distancia
El elenco azul es segundo a 12 puntos del cuadro albo.
El elenco azul es segundo a 12 puntos del cuadro albo.
Jugada buena parte de la fecha 17 de la Liga de Primera, Colo Colo mantuvo su sólida ventaja en la tabla de posiciones tras vencer en intenso partido a Everton, aunque ahora con Universidad de Chile como único escolta luego de la victoria azul ante Huachipato.
El elenco albo venció por 3-4 al cuadro viñamarino en Sausalito con un doblete de Maximiliano Romero y llegó a los 42 puntos.
Los azules, en tanto, ganaron por 2-0 al elenco del acero en el Estadio Nacional con anotaciones de Eduardo Vargas y Marcelo Morales para llegar a 30 unidades e instalarse como solitario escolta.
Esto, porque Universidad Católica cayó por 3-0 en su visita a Deportes Concepción y perdió terreno en su intento por acercarse a los albos en la parte alta de la tabla.
En el partido que abrió la fecha, Audax Italiano se impuso por 0-1 a Universidad de Concepción.
Mientras que en jornada sabatina, Cobresal se hizo fuerte como local y derrotó por 4-0 a Unión La Calera para sumar puntos clave en su intento por escapar del fondo.
Además, Palestino venció por 2-1 a Coquimbo Unido y se metió de lleno en la parte alta de la tabla.
Ese mismo día el duelo entre Limache y Ñublense, pactado para jugarse en Quillota, fue suspendido por la ANFP debido a complicaciones eléctricas en el recinto.
Ya en jornada domingo, O'Higgins sumó una agónica victoria al vencer por 1-2 a La Serena.
Resultados de la fecha
Domingo 2 de agosto
1-0: 10' Joaquín Montecinos (CON); 2-0: 31' Joaquín Larrivey (CON); 3-0: 69' Norman Rodríguez (CON)
1-0: 22' Jeisson Vargas (DLS); 1-1: 66' Arnaldo Castillo (OHI); 1-2: 90+5' Arnaldo Castillo (OHI)
1-0: 54' Eduardo Vargas (UCH); 2-0: 65' Marcelo Morales (UCH)
Sábado 1 de agosto
1-0: 13' Janpol Morales (CSL); 2-0: 48' Julián Brea (ULC); 3-0: César Yanis (CSL); 4-0: 90+2' Franco Frías (CSL)
1-0: 24' Alan Medina (EVE); 1-1: 32' Maximiliano Romero (CC); 1-2: 42' Alvaro Madrid (CC); 2-2: 45+4' Alan Medina (EVE); 3-2: 53' Leandro Hernández (CC); 3-3: 55' Julián Alfaro (EVE); 3-4: 62' Maximiliano Romero (CC)
1-0: 16' Marcelo Eggel (PAL); 1-1: 18' Nicolás Johansen, de penal (COQ); 2-1: 80' Nelson Da Silva (PAL)
Viernes 31 de julio
0-1: 13' Giovani Chiaverano (AUD)
Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|17
|42
|+20
|Libertadores
|2
|Universidad de Chile
|17
|30
|+10
|Libertadores
|3
|Universidad Católica
|17
|27
|+12
|Duelo Chile 4
|4
|Palestino
|17
|27
|+1
|Sudamericana
|5
|Ñublense
|16
|25
|+1
|Sudamericana
|6
|Coquimbo Unido
|16
|24
|+3
|Sudamericana
|7
|Huachipato
|17
|24
|-1
|-
|8
|Everton
|17
|23
|+3
|-
|9
|O'Higgins
|17
|23
|-4
|-
|10
|
Deportes Limache
|16
|21
|-4
|-
|11
|D. Concepción
|17
|20
|-4
|-
|12
|Audax Italiano
|16
|19
|-3
|-
|13
|D. La Serena
|16
|19
|-5
|-
|14
|U. de Concepción
|16
|19
|-14
|-
|15
|Cobresal
|17
|17
|-6
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|17
|13
|-18
|Descenso
|#
|Jugador
|Club
|Goles
|1
|Fernando Zampedri
|Universidad Católica
|17
|2
|Daniel Castro
|Deportes Limache
|9
|3
|Javier Correa
|Colo Colo
|8
|3
|Justo Giani
|Universidad Católica
|8
|3
|Nelson Da Silva
|Palestino
|8
|3
|Sebastián Sáez
|Unión La Calera
|8
|7
|Eduardo Vargas
|Universidad de Chile
|7
|7
|Lionel Altamirano
|Huachipato
|7
Revisa la programación en Cooperativa.cl:
Así se juega el torneo
La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.
- Clasificación a copas internacionales:
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:
a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.
b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.
c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.
d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:
a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.
b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.
c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.
d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.
Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.