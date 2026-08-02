Resumen: Colo Colo se mantuvo como líder y la U es su único escolta

Jugada buena parte de la fecha 17 de la Liga de Primera, Colo Colo mantuvo su sólida ventaja en la tabla de posiciones tras vencer en intenso partido a Everton, aunque ahora con Universidad de Chile como único escolta luego de la victoria azul ante Huachipato.

El elenco albo venció por 3-4 al cuadro viñamarino en Sausalito con un doblete de Maximiliano Romero y llegó a los 42 puntos.

Los azules, en tanto, ganaron por 2-0 al elenco del acero en el Estadio Nacional con anotaciones de Eduardo Vargas y Marcelo Morales para llegar a 30 unidades e instalarse como solitario escolta.

Esto, porque Universidad Católica cayó por 3-0 en su visita a Deportes Concepción y perdió terreno en su intento por acercarse a los albos en la parte alta de la tabla.

En el partido que abrió la fecha, Audax Italiano se impuso por 0-1 a Universidad de Concepción.

Mientras que en jornada sabatina, Cobresal se hizo fuerte como local y derrotó por 4-0 a Unión La Calera para sumar puntos clave en su intento por escapar del fondo.

Además, Palestino venció por 2-1 a Coquimbo Unido y se metió de lleno en la parte alta de la tabla.

Ese mismo día el duelo entre Limache y Ñublense, pactado para jugarse en Quillota, fue suspendido por la ANFP debido a complicaciones eléctricas en el recinto.

Ya en jornada domingo, O'Higgins sumó una agónica victoria al vencer por 1-2 a La Serena.

Resultados de la fecha

Domingo 2 de agosto

Deportes Concepción 3-0 Universidad Católica. Finalizado. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.

1-0: 10' Joaquín Montecinos (CON); 2-0: 31' Joaquín Larrivey (CON); 3-0: 69' Norman Rodríguez (CON)

Deportes La Serena 1-2 O'Higgins. Finalizado. Estadio La Portada.

1-0: 22' Jeisson Vargas (DLS); 1-1: 66' Arnaldo Castillo (OHI); 1-2: 90+5' Arnaldo Castillo (OHI)

Universidad de Chile 2-0 Huachipato. Finalizado. Estadio Nacional. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.

1-0: 54' Eduardo Vargas (UCH); 2-0: 65' Marcelo Morales (UCH)

Sábado 1 de agosto

Cobresal 4-0 Unión La Calera. Finalizado. Estadio El Cobre.

1-0: 13' Janpol Morales (CSL); 2-0: 48' Julián Brea (ULC); 3-0: César Yanis (CSL); 4-0: 90+2' Franco Frías (CSL)

Everton 3-4 Colo Colo. Finalizado. Estadio Sausalito. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 24' Alan Medina (EVE); 1-1: 32' Maximiliano Romero (CC); 1-2: 42' Alvaro Madrid (CC); 2-2: 45+4' Alan Medina (EVE); 3-2: 53' Leandro Hernández (CC); 3-3: 55' Julián Alfaro (EVE); 3-4: 62' Maximiliano Romero (CC)

Palestino 2-1 Coquimbo Unido. Finalizado. Estadio Municipal de La Cisterna.

1-0: 16' Marcelo Eggel (PAL); 1-1: 18' Nicolás Johansen, de penal (COQ); 2-1: 80' Nelson Da Silva (PAL)

Deportes Limache vs. Ñublense. Suspendido. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández".

Viernes 31 de julio

Universidad de Concepción 0-1 Audax Italiano. Finalizado. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

0-1: 13' Giovani Chiaverano (AUD)

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 17 42 +20 Libertadores 2 Universidad de Chile 17 30 +10 Libertadores 3 Universidad Católica 17 27 +12 Duelo Chile 4 4 Palestino 17 27 +1 Sudamericana 5 Ñublense

16 25 +1 Sudamericana 6 Coquimbo Unido 16 24 +3 Sudamericana 7 Huachipato 17 24 -1 - 8 Everton 17 23 +3 - 9 O'Higgins 17 23 -4 - 10 Deportes Limache 16 21 -4 - 11 D. Concepción 17 20 -4 - 12 Audax Italiano 16 19 -3 - 13 D. La Serena 16 19 -5 - 14 U. de Concepción 16 19 -14 - 15 Cobresal 17 17 -6 Descenso 16 Unión La Calera 17 13 -18 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

Tabla de goleadores

# Jugador Club Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 17 2 Daniel Castro Deportes Limache 9 3 Javier Correa Colo Colo 8 3 Justo Giani Universidad Católica 8 3 Nelson Da Silva Palestino 8 3 Sebastián Sáez Unión La Calera 8 7 Eduardo Vargas Universidad de Chile 7 7 Lionel Altamirano Huachipato 7

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Viernes 7 de agosto

Universidad Católica vs. Cobresal. 20:30 horas. Claro Arena.

Sábado 8 de agosto

Huachipato vs. Everton . 15:00 horas. Estadio Huachipato.

. 15:00 horas. Estadio Huachipato. Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena. 17:30 horas. Estadio Bicentenario "Francisco Sánchez Rumoroso".

Domingo 9 de agosto

Deportes Concepción vs. Universidad de Concepción . 12:30 horas. Estadio "Ester Roa".

. 12:30 horas. Estadio "Ester Roa". O'Higgins vs. Deportes Limache . 15:00 horas. Estadio El Teniente.

. 15:00 horas. Estadio El Teniente. Unión La Calera vs. Colo Colo . 17:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

. 17:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Universidad de Chile vs. Palestino. 20:00 horas. Estadio Nacional.

Lunes 10 de agosto

Audax Italiano vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.