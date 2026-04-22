Tribunal citó a Everton y Universidad de Chile por uso de pirotecnia

El Tribunal de Disciplina de la ANFP citó a los clubes Everton y Universidad de Chile a comparecer el próximo martes 28 de abril, luego de los incidentes con fuegos artificiales registrados en el empate 0-0 disputado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la décima fecha de la Primera División.

De acuerdo al informe del árbitro Cristián Garay, durante el encuentro se lanzaron fuegos artificiales desde sectores correspondientes a las barras de ambos equipos, tanto antes como durante el desarrollo del partido.

El documento señala: "Se lanzan fuegos arficiales durante diferentes momentos del partido, desde la barra de Everton y barra de U. de Chile".

El documento arbitral también consignó que hubo activación previa con pirotecnia y humo, que fue autorizada, en el sector local: "Activación previa al partido con fuegos de artificio y humo, lanzados desde el sector de la barra de Everton, fueron autorizados por delegación presidencial e informado a ligas profesionales".