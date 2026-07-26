U. de Chile venció a Audax con exigencia y se mantuvo en la lucha por la Liga de Primera

Universidad de Chile consiguió un luchado triunfo por 2-1 en su visita a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida y con ello logró arremeter en el podio durante la fecha 16 en la Liga de Primera, igualando en puntaje a la UC y quedando a 12 unidades del liderato de Colo Colo.

El combinado laico arrancó con pie derecho tras una vistosa asistencia de taco de Eduardo Vargas, la cual fue capitalizada por el volante Agustín Arce para batir al meta Tomás Ahumada (22').

Pese a lo aspero de la primera parte, la segunda parte trajo consigo la claridad y de ahí que los locales reaccionaron con una "ley del ex" marcada por Federico Mateos (58'), quien conectó un certero cabezazo tras un centro de Esteban Matus para emparejar transitoriamente las cifras.

Tras el gol, Fernando Gago dispuso los retornos a las canchas de Charles Aránguiz y Lucas Assadi (63') para recuperar el dominio y aquello le dio frutos cuando Vargas se vistió de héroe al sacar un potente remate (75') que tuvo una débil resistencia de Ahumada.

Con este resultado, Universidad de Chile se consolidó en el segundo puesto en la antesala de su duelo como anfitrión ante Huachipato el próximo 2 de agosto.

Por su parte, Audax se mantuvo en la decimotercera plaza con 16 unidades y deberá visitar a Universidad de Concepción el 31 de julio.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 16 39 +19 Libertadores 2 Universidad Católica 16 27 +15 Libertadores 3 Universidad De Chile 16 27 +8 Duelo "Chile 4" 4 Ñublense 16 25 +1 Sudamericana 5 Coquimbo 15 24 +4 Sudamericana 6 Huachipato 16 24 +1 Sudamericana 7 Palestino 16 24 0 - 8 Everton 15 22 +4 - 9 Deportes Limache 16 21 +5 - 10 O'Higgins 15 20 -3 - 11 La Serena 16 19 -4 - 12 Universidad de Concepción 15 19 -13 - 13 Audax Italiano 16 16 -4 - 14 Deportes Concepción 15 14 -9 - 15 Cobresal 16 14 -10 Descenso 16 Unión La Calera 15 12 -14 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.