U. de Concepción amargó a la U con un empate en el Estadio Nacional
La parcialidad que apoya a Universidad de Chile no quedó para nada conforme tras el amargo empate 1-1 frente a Universidad de Concepción por la fecha 6 de la Liga de Primera. Tras el pitazo final, el técnico Francisco Meneghini se fue criticado y el equipo pifiado por los hinchas en el Nacional.
