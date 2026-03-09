Síguenos:
Comenzó retiro de fotografías del Presidente Boric en el Palacio de La Moneda

Durante la tarde de este lunes comenzó el retiro de las fotografías del Presidente de la República, Gabriel Boric, desde el Palacio de La Moneda, en el marco de los preparativos para el cambio de mando presidencial y la próxima asunción de José Antonio Kast al cargo este miércoles 11 de marzo.

