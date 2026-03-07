Así formará Universidad de Chile ante Universidad de Concepción este lunes 9 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Nacional. Matías Zaldivia volverá a la zaga defensiva, mientras que Maximiliano Guerrero reemplazará al lesionado Juan Martín Lucero en la delantera.

