Con cambios: La formación de la U para enfrentar a Universidad de Concepción
Publicado:
Fotos Destacadas
Las postales de la victoriosa final de Las Diablas en el Premundial
Nuevos buses eléctricos ahora conectan a Tiltil y Colina con Santiago
Cobresal cayó ante Palestino y sumó su tercer partido al hilo sin ganar
Fotos Recientes
Cambio de mando: Preparativos finales en La Moneda a la espera de Kast
Boric y Kast se reencontraron en cambio de mando del Ejército
Cobresal cayó ante Palestino y sumó su tercer partido al hilo sin ganar
Así formará Universidad de Chile ante Universidad de Concepción este lunes 9 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Nacional. Matías Zaldivia volverá a la zaga defensiva, mientras que Maximiliano Guerrero reemplazará al lesionado Juan Martín Lucero en la delantera.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados