Con cambios: La formación de la U para enfrentar a Universidad de Concepción

Publicado:
Así formará Universidad de Chile ante Universidad de Concepción este lunes 9 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Nacional. Matías Zaldivia volverá a la zaga defensiva, mientras que Maximiliano Guerrero reemplazará al lesionado Juan Martín Lucero en la delantera.

