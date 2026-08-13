U. de Concepción y La Serena quieren terminar con sus malas rachas en el inicio de la fecha 19

Universidad de Concepción y Deportes La Serena serán los encargados de dar inicio este viernes a la fecha 19 de la Liga de Primera, desde las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", con la misión de conseguir un triunfo y poner término a sus negativas rachas.

Ambos elencos arrastran cinco partidos consecutivos sin ganar y la última vez que festejaron en la Liga fue en el pasado mes de mayo.

El cuadro penquista está en una complicada situación, ya que marcha en el antepenúltimo lugar, con 19 puntos, al borde de la zona de descenso, y lleva, además, tres derrotas consecutivas.

El último enfrentamiento fue una caída en el derbi de la ciudad ante Deportes Concepción, así que la U de Conce afronta este desafío herido y con ganas de redención ante sus hinchas.

En panorama de La Serena es similar. El equipo dirigido por Felipe Gutiérrez está un lugar por encima de la U. de Conce, con 20 puntos, y también necesita con urgencia la victoria para tomar un respiro en la tabla.

Los granates, de igual modo, llegan con rabia a este duelo, tras haber cedido un empate la semana pasada en el clásico ante Coquimbo Unido.

El duelo será arbitrado por José Cabero y en el VAR estará el mundialista Juan Lara.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.