U. La Calera cayó ante D. La Serena y volvió a perder terreno como colista de la Liga
En contraparte, los "papayeros" dieron un salto para acercarse a la zona de copas internacionales.
En contraparte, los "papayeros" dieron un salto para acercarse a la zona de copas internacionales.
Unión La Calera quedó un paso más lejos del sueño por mantener la categoría luego de sufrir un 1-0 de local a manos de Deportes La Serena, en el marco de la fecha 21 de la Liga de Primera.
Durante el primer tiempo los "cementeros" buscaron en ofensiva y reclamaron una mano al límite que terminó en tiro libre tras la revisión de Cristián Garay en el VAR.
La escuadra "papayera" demostró efectividad en el "Nicolás Chahuán" y festejó con el solitario golazo de Jeisson Vargas al minuto 40.
El equipo rojo intentó constantemente meterse en el marcador, pero fue incapaz de romper la defensa serenense. En el tiempo agregado Sebastián Sáez, de regreso tras una lesión, forzó una providencial atajada de José Tapia.
De esta manera, Unión La Calera alcanzó ocho partidos consecutivos sin triunfos en la Primera División, siendo exclusivo colista con 14 puntos.
La crisis del equipo se agudizó de sobremanera ya que este fin de semana ganaron sus rivales directos: Cobresal le sacó siete puntos al totalizar 21 unidades a costa de Deportes Limache y Universidad de Concepción llegó 22 con su festejo frente a Universidad de Chile.
Respecto a Deportes La Serena, además de tomar distancia de la zona baja con 27 puntos, dio un salto para ilusionarse con los puestos de Copa Sudamericana, cerrados por Ñublense con 32.
Actualizada tras la victoria de D. La Serena ante U. La Calera
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|21
|52
|+26
|Libertadores
|2
|Universidad de Chile
|21
|36
|+10
|Libertadores
|3
|Universidad Católica
|20
|33
|+14
|Duelo Chile 4
|4
|Everton
|21
|33
|+11
|Sudamericana
|5
|Palestino
|21
|33
|+3
|Sudamericana
|6
|Ñublense
|20
|32
|+3
|Sudamericana
|7
|Deportes Concepción
|21
|30
|0
|-
|8
|Deportes Limache
|20
|27
|+4
|-
|9
|Deportes La Serena
|19
|27
|-2
|-
|10
|Coquimbo Unido
|20
|26
|+2
|-
|11
|O'Higgins
|20
|24
|-7
|-
|12
|Huachipato
|20
|24
|-10
|-
|13
|Audax Italiano
|21
|22
|-7
|-
|14
|U. de Concepción
|20
|22
|-17
|-
|15
|Cobresal
|21
|21
|-8
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|20
|14
|-21
|Descenso