Unión La Calera buscará salir del último lugar de la Liga de Primera en duelo con Everton

Unión La Calera buscará salir del último lugar de la Liga de Primera cuando reciba a Everton en el Estadio "Nicolás Chahuán" por la fecha 16 de la Liga de Primera, en un encuentro que tuvo una reprogramación.

Los "Cementeros" marchan en el lugar 16 de la tabla con 12 puntos, por lo que tienen la tarea de sumar puntos desde el primer duelo en esta segunda rueda, para salir de esa incómoda posición.

Por su parte, los "ruleteros" tienen la aspiración de seguir sumando para meterse en la zona de copas internaciones y en la parte alta de la tabla de posiciones, ya que se encuentran en el octavo lugar con 22 unidades.

El árbitro del encuentro será Matías Assadi; Eric Pizarro y Marcia Castillo serán sus asistentes, Claudio Díaz oficiará de cuarto árbitro, mientras que Juan Lara y Francisco Gaggero estarán en el VAR.

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