La lucha por evitar el descenso en la Liga de Primera 2026 quedó concentrada en cinco equipos después de la fecha 28, con Universidad de Concepción y Unión La Calera en los dos últimos lugares y una diferencia de cinco puntos respecto de O'Higgins, que también mantiene posibilidades matemáticas de perder la categoría.

La penúltima jornada tendrá un enfrentamiento determinante entre los colistas, luego de que Unión La Calera venció por 1-0 a Palestino y llegó a 27 unidades, mientras Universidad de Concepción cayó por 3-2 frente a Ñublense y permaneció en el último puesto con 26 puntos.

Por encima de ambos aparecen Cobresal y Audax Italiano, con 30 unidades, luego del triunfo por 3-2 del conjunto "minero" en su enfrentamiento directo. O'Higgins completa el grupo de comprometidos con 31 puntos, aunque tiene la posibilidad de asegurar su permanencia sin depender de otros resultados.

La calculadora establece que llegar a 34 puntos garantiza matemáticamente la permanencia, ya que Unión La Calera tiene un máximo de 33 unidades y Universidad de Concepción solamente puede alcanzar 32.

Por ello, a O'Higgins le basta una victoria en sus dos compromisos restantes, mientras Cobresal y Audax Italiano necesitan sumar cuatro puntos para asegurar su continuidad sin depender de terceros.

La situación más delicada corresponde a Universidad de Concepción. El conjunto penquista perderá la categoría si cae ante Unión La Calera en la fecha 29, porque quedará con un máximo de 29 puntos, por debajo de los 30 que ya tienen Cobresal y Audax Italiano. Si gana sus dos encuentros alcanzará 32 unidades, aunque también necesitará que otros rivales cedan puntos.

En el caso de Unión La Calera, ganar sus dos encuentros le permitirá alcanzar 33 unidades, pero incluso con ese puntaje deberá esperar otros resultados para asegurar la permanencia. El duelo directo con Universidad de Concepción será fundamental para sus aspiraciones antes de cerrar el torneo como visitante ante Universidad de Chile.

La calculadora de los cinco equipos comprometidos:

O'Higgins: 31 puntos, diferencia de goles -11 y máximo de 37. Una victoria le asegura la permanencia. Enfrentará a Everton y Coquimbo Unido.

31 puntos, diferencia de goles -11 y máximo de 37. Una victoria le asegura la permanencia. Enfrentará a Everton y Coquimbo Unido. Cobresal: 30 puntos, diferencia de goles -9 y máximo de 36. Con cuatro puntos adicionales se salva matemáticamente. Enfrentará a Ñublense y Colo Colo.

30 puntos, diferencia de goles -9 y máximo de 36. Con cuatro puntos adicionales se salva matemáticamente. Enfrentará a Ñublense y Colo Colo. Audax Italiano: 30 puntos, diferencia de goles -10 y máximo de 36. También asegura su continuidad con cuatro unidades. Enfrentará a Palestino y Deportes La Serena.

30 puntos, diferencia de goles -10 y máximo de 36. También asegura su continuidad con cuatro unidades. Enfrentará a Palestino y Deportes La Serena. Unión La Calera: 27 puntos, diferencia de goles -18 y máximo de 33. Necesita superar al menos a uno de los equipos que están fuera de la zona de descenso, además de mantenerse por encima de Universidad de Concepción. Enfrentará a Universidad de Concepción y Universidad de Chile.

27 puntos, diferencia de goles -18 y máximo de 33. Necesita superar al menos a uno de los equipos que están fuera de la zona de descenso, además de mantenerse por encima de Universidad de Concepción. Enfrentará a Universidad de Concepción y Universidad de Chile. Universidad de Concepción: 26 puntos, diferencia de goles -28 y máximo de 32. Si pierde ante Unión La Calera, descenderá. Enfrentará a Unión La Calera y Universidad Católica.

Los partidos decisivos de la fecha 29, domingo 29 de noviembre, a las 20:30 horas:

Unión La Calera vs. Universidad de Concepción, Estadio "Nicolás Chahuán".

Estadio "Nicolás Chahuán". Ñublense vs. Cobresal , Estadio "Nelson Oyarzún".

, Estadio "Nelson Oyarzún". Audax Italiano vs. Palestino, Estadio Bicentenario de La Florida.

Estadio Bicentenario de La Florida. Everton vs. O'Higgins, Estadio Sausalito.

La definición quedará sujeta también a los criterios de desempate establecidos en las bases del torneo, con la diferencia de goles como primer factor en caso de igualdad de puntos. Los clubes que terminen en los lugares 15 y 16 perderán la categoría.