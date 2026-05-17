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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Colo Colo inició el segundo tiempo ante Ñublense con un gol de Javier Correa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino aprovechó un centro de Diego Ulloa.

[VIDEO] Colo Colo inició el segundo tiempo ante Ñublense con un gol de Javier Correa
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Colo Colo comenzó el segundo tiempo del partido ante Ñublense con un gol de Javier Correa, tras centro de Diego Ulloa, para el 3-1 parcial en el Estadio Monumental, por la fecha 12 de la Liga de Primera.

Revisa el gol de Correa ante Ñublense:

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