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[VIDEO] Colo Colo inició el segundo tiempo ante Ñublense con un gol de Javier Correa
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Autor: Redacción Cooperativa
El argentino aprovechó un centro de Diego Ulloa.
El argentino aprovechó un centro de Diego Ulloa.
Colo Colo comenzó el segundo tiempo del partido ante Ñublense con un gol de Javier Correa, tras centro de Diego Ulloa, para el 3-1 parcial en el Estadio Monumental, por la fecha 12 de la Liga de Primera.
Revisa el gol de Correa ante Ñublense: