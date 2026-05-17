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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] ¡Con jugada preparada! Colo Colo volvió a celebrar ante Ñublense con gol de Joaquín Sosa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro albo estiró las cifras en el Monumental.

[VIDEO] ¡Con jugada preparada! Colo Colo volvió a celebrar ante Ñublense con gol de Joaquín Sosa
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El defensa Joaquín Sosa fue el encargado de anotar el 2-0 parcial de Colo Colo ante Ñublense en el el primer tiempo del duelo de la fecha 12 de la Liga, tras culminar una gran jugada preparada que nació en un tiro de esquina.

Revisa el gol de jugada preparada de Sosa para Colo Colo:

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