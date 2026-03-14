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[VIDEO] El palo salvó a la U ante Coquimbo tras un tremendo derechazo de Francisco Salinas
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los piratas tuvieron la primera llegada de peligro en el partido.
Los piratas tuvieron la primera llegada de peligro en el partido.
Coquimbo Unido tuvo la primera jugada de peligro del partido ante Universidad de Chile, en el minuto 25 en el "Estadio Francisco Sánchez Rumoroso", con un tremendo derechazo de primera de Francisco Salinas que se estrelló en el travesaño.
Revisa el palo que salvó a la U del gol pirata: