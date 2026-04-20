[VIDEO] ¿Era expulsión? La polémica jugada de Zampedri revisada en el VAR ante La Calera

El cierre del primer tiempo entre Universidad Católica y Unión La Calera, por la fecha 10 de la Liga de Primera, contó con una controversial acción del delantero Fernando Zampedri y la comentada decisión arbitral.

Tan solo un par de minutos antes de la apertura de la cuenta "cruzada", el balón estaba por la banda contraria cuando el "9" realizó un gesto adicional en el choque con Christopher Díaz, quien cayó acusando agresión.

Nicolás Gamboa acudió al VAR a revisar la jugada y si bien admitió que Zampedri "da una especie de manotazo de manera temeraria", consideró insuficientes las tomas de las cámaras, pues en su opinión "no hay nada claro de conducta violenta".

Al final Zampedri recibió tarjeta amarilla pero no por su acción, sino por discutir con los rivales mientras Díaz era atendido.

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