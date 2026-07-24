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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Felipe Raipán sumó su segundo gol profesional con Colo Colo en victoria sobre Limache

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Cacique" vibró con la anotación de su canterano.

[VIDEO] Felipe Raipán sumó su segundo gol profesional con Colo Colo en victoria sobre Limache
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El joven delantero Felipe Raipán, de 16 años, marcó su segunda conquista profesional con Colo Colo —y el primero en Primera División— para cerrar el 3-1 ante Deportes Limache por la fecha 16.

El artillero, que ya sumaba un gol en Copa Chile, apareció al minuto 88 con una oportuna definición en área "tomatera".

- Revisa el gol:

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