[VIDEO] Felipe Raipán sumó su segundo gol profesional con Colo Colo en victoria sobre Limache

El joven delantero Felipe Raipán, de 16 años, marcó su segunda conquista profesional con Colo Colo —y el primero en Primera División— para cerrar el 3-1 ante Deportes Limache por la fecha 16.

El artillero, que ya sumaba un gol en Copa Chile, apareció al minuto 88 con una oportuna definición en área "tomatera".

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