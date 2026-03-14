Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[VIDEO] La UC descontó ante Everton con un certero cabezazo de Fernando Zampedri
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El capitán de los cruzados apareció al final del primer tiempo.
El capitán de los cruzados apareció al final del primer tiempo.
Universidad Católica descontó al final del primer tiempo ante Everton, en el duelo de la séptima fecha de la Liga, con un certero cabezazo de Fernando Zampedri, tras un preciso centro de Matías Palavecino (45+5').
Revisa el gol de la UC para el 1-2 parcial ante Everton: