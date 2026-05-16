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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] La UC golpeó de entrada a Limache: Asistencia de Montes y gol de Zampedri

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los cruzados anotaron tempraneramente en Quillota.

[VIDEO] La UC golpeó de entrada a Limache: Asistencia de Montes y gol de Zampedri
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Universidad Católica golpeó de entrada a Deportes Limache en el partido de la fecha 12 de la Liga de Primera, con un gol tempranero de Fernando Zampedri en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota.

En el minuto 6, Clemente Montes desbordó y metió el centro, rematando Zampedri en el área, superando al arquero Matías Bórquez.

Revisa el gol del "Toro" Zampedri para la UC: 

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