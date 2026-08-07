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[VIDEO] La UC tomó ventaja ante Cobresal gracias a un autogol de Guillermo Pacheco
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los cruzados abrieron el marcador en el segundo tiempo.
Los cruzados abrieron el marcador en el segundo tiempo.
Universidad Católica abrió el marcador ante Cobresal en el Claro Arena, en el segundo tiempo del duelo de la fecha 18 de la Liga de Primera, gracias a un autogol de Guillermo Pacheco.
En la hora de partido, Diego Corral desbordó en la banda derecha y envió el centro al área, en donde Justo Giani intentó cabecear sin éxito. Sin embargo, la pelota rebotó en el muslo de Pacheco y entró al arco, descolocando al portero Matías Olguín.
Revisa el autogol de Pacheco a favor de la UC: