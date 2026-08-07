Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago7.1°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] La UC tomó ventaja ante Cobresal gracias a un autogol de Guillermo Pacheco

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los cruzados abrieron el marcador en el segundo tiempo.

[VIDEO] La UC tomó ventaja ante Cobresal gracias a un autogol de Guillermo Pacheco
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica abrió el marcador ante Cobresal en el Claro Arena, en el segundo tiempo del duelo de la fecha 18 de la Liga de Primera, gracias a un autogol de Guillermo Pacheco. 

En la hora de partido, Diego Corral desbordó en la banda derecha y envió el centro al área, en donde Justo Giani intentó cabecear sin éxito. Sin embargo, la pelota rebotó en el muslo de Pacheco y entró al arco, descolocando al portero Matías Olguín.

Revisa el autogol de Pacheco a favor de la UC:

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada