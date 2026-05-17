Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago13.2°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Lo lamentó la U: El gol anulado a Juan Martín Lucero ante Cobresal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Israel Poblete estaba adelantado y los azules no pudieron celebrar.

[VIDEO] Lo lamentó la U: El gol anulado a Juan Martín Lucero ante Cobresal
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad de Chile lamentó un gol que fue anulado al argentino Juan Martín Lucero en el partido ante Cobresal, disputado en el Estadio El Cobre en El Salvador, por la fecha 12 de la Liga de Primera.

Israel Poblete recibió un centro y pivoteó para el "Gato" Lucero, quien remató en la boca del arco. Sin embargo, toda la acción fue invalidada, ya que Poblete estaba adelantado.

Revisa el gol anulado a Lucero en la U:

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada