[VIDEO] Lo lamentó la U: El gol anulado a Juan Martín Lucero ante Cobresal

Universidad de Chile lamentó un gol que fue anulado al argentino Juan Martín Lucero en el partido ante Cobresal, disputado en el Estadio El Cobre en El Salvador, por la fecha 12 de la Liga de Primera.

Israel Poblete recibió un centro y pivoteó para el "Gato" Lucero, quien remató en la boca del arco. Sin embargo, toda la acción fue invalidada, ya que Poblete estaba adelantado.

Revisa el gol anulado a Lucero en la U: