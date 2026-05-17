[VIDEO] Ñublense descontó ante Colo Colo con un cabezazo de Diego Sanhueza

Ñublense encendió el partido contra Colo Colo en el Estadio Monumental, en la fecha 12 de la Liga de Primera, con el descuento de Diego Sanhueza.

El equipo de Juan José "Coto" Ribera presionó, y tras una desconcentración defensiva de los albos, en medio de los reclamos de Arturo Vidal por una supuesta mano, Matías Plaza levantó el centro y Diego Sanhueza metió el cabezazo para el 2-1 parcial.

Revisa el gol de Sanhueza para Ñublense (36'):