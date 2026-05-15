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[VIDEO] Palestino madrugó a La Serena con un golazo de Bryan Carrasco
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Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro árabe abrió la cuenta en Santa Laura.
El cuadro árabe abrió la cuenta en Santa Laura.
Palestino madrugó a Deportes La Serena en el inicio del partido de la fecha 12 de la Liga de Primera, disputado en Santa Laura, con un golazo de Bryan Carrasco.
El capitán de los árabes remató de primera con la diestra, tras una asistencia de Ian Garguez (6').
Revisa el gol de Palestino: