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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Palestino madrugó a La Serena con un golazo de Bryan Carrasco

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro árabe abrió la cuenta en Santa Laura.

[VIDEO] Palestino madrugó a La Serena con un golazo de Bryan Carrasco
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Palestino madrugó a Deportes La Serena en el inicio del partido de la fecha 12 de la Liga de Primera, disputado en Santa Laura, con un golazo de Bryan Carrasco.

El capitán de los árabes remató de primera con la diestra, tras una asistencia de Ian Garguez (6').

Revisa el gol de Palestino:

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