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[VIDEO] ¡Tiro libre al travesaño! Marcelo Morales casi anotó un golazo para la U ante Coquimbo
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los piratas se salvaron ante los azules en el primer tiempo.
Los piratas se salvaron ante los azules en el primer tiempo.
Universidad de Chile estuvo muy cerca de lograr la apertura de la cuenta ante Coquimbo Unido en el primer tiempo del partido por la séptima fecha de la Liga, con un tiro libre de Marcelo Morales que se estrelló en el travesaño.
Revisa el tiro libre de Morales: