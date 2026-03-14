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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] ¡Tiro libre al travesaño! Marcelo Morales casi anotó un golazo para la U ante Coquimbo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los piratas se salvaron ante los azules en el primer tiempo.

[VIDEO] ¡Tiro libre al travesaño! Marcelo Morales casi anotó un golazo para la U ante Coquimbo
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Universidad de Chile estuvo muy cerca de lograr la apertura de la cuenta ante Coquimbo Unido en el primer tiempo del partido por la séptima fecha de la Liga, con un tiro libre de Marcelo Morales que se estrelló en el travesaño.

Revisa el tiro libre de Morales:

 

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