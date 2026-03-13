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[VIDEO] Troyansky aumentó la ventaja de Audax Italiano con letal contra ante D. Concepción
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Autor: Redacción Cooperativa
El delantero argentino anotó el tercero de los "tanos".
El delantero argentino anotó el tercero de los "tanos".
El delantero argentino Franco Troyansky aumentó la ventaja y anotó el 3-0 de Audax Italiano frente a Deportes Concepción en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la séptima fecha de la Liga de Primera, con un letal gol de contragolpe.