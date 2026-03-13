Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago19.7°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Troyansky aumentó la ventaja de Audax Italiano con letal contra ante D. Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero argentino anotó el tercero de los "tanos".

[VIDEO] Troyansky aumentó la ventaja de Audax Italiano con letal contra ante D. Concepción
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero argentino Franco Troyansky aumentó la ventaja y anotó el 3-0 de Audax Italiano frente a Deportes Concepción en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la séptima fecha de la Liga de Primera, con un letal gol de contragolpe. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada