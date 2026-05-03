Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago15.3°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Vadalá sorprendió a Colo Colo y anotó el empate en el Monumental

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Coquimbo Unido se puso 1-1 ante el cuadro "popular".

[VIDEO] Vadalá sorprendió a Colo Colo y anotó el empate en el Monumental
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero Guido Vadalá marcó el 1-1 de Coquimbo Unido ante Colo Colo en el comienzo del segundo tiempo en el Estadio Monumental, resultado que de momento mantiene al "Cacique" como líder exclusivo de la Liga de Primera.

Revisa el gol:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada