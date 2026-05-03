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[VIDEO] Vadalá sorprendió a Colo Colo y anotó el empate en el Monumental
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Coquimbo Unido se puso 1-1 ante el cuadro "popular".
Coquimbo Unido se puso 1-1 ante el cuadro "popular".
El delantero Guido Vadalá marcó el 1-1 de Coquimbo Unido ante Colo Colo en el comienzo del segundo tiempo en el Estadio Monumental, resultado que de momento mantiene al "Cacique" como líder exclusivo de la Liga de Primera.
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