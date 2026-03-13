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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEOS] Audax Italiano pegó de entrada a D. Concepción con goles de Ferrario y Chiaverano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro itálico sorprendió en los primeros 10 minutos.

[VIDEOS] Audax Italiano pegó de entrada a D. Concepción con goles de Ferrario y Chiaverano
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Audax Italiano pegó de entrada y sorprendió a Deportes Concepción en los primeros 10 minutos del encuentro con tantos convertidos por Enzo Ferrario (3') y Giovani Chiaverano (10') en un encuentro disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la séptima fecha de la Liga de Primera.

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