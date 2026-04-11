[VIDEOS] Montes anotó para la UC y Troyansky dio la respuesta de Audax

Luego de la temprana apertura de la cuenta en La Florida, el primer tiempo entre Audax Italiano y Universidad Católica siguió a full con emociones en las porterías.

Al minuto 11, Clemente Montes anticipó a la defensa verde para el 1-1 parcial de la UC, pero en los 28' Franco Troyansky le devolvió la ventaja parcial al conjunto local.

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