[VIDEOS] Vidal anotó un autogol y se repuso con un sensacional zurdazo contra Ñublense

Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, anotó un autogol a favor de Ñublense en el segundo tiempo (50'), pero se recuperó y con toda su jerarquía, marcó un sensacional zurdazo para dejar el marcador 4-2 a favor del "Cacique" en el Estadio Monumental, por la fecha 12 de la Liga.

Vidal se perfiló fuera del área, y sin marca alguna, se acomodó para rematar de zurda (su pie menos hábil), y desató la locura de los hinchas en el Estadio Monumental.

Revisa el zurdazo de Vidal para Colo Colo ante Ñublense: