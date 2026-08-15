Atlético de Madrid anunció la contratación de Cristian "Cuti" Romero

El club español Atlético de Madrid fichó al central argentino Cristian Romero, procedente de Tottenham Hotspur, tal como confirmó en sus canales oficiales este sábado.

Romero firmó hasta el 30 de junio de 2031 tras un acuerdo por 40 millones de euros y las pruebas médicas realizadas en la jornada del viernes, para luego integrarse de inmediato al trabajo bajo las órdenes de Diego Simeone.

"Experimentado central diestro de 28 años de edad, se trata de un futbolista muy físico, rápido en la anticipación y expeditivo en el corte, con mucha jerarquía y liderazgo sobre el terreno de juego", destacó el Atlético de Madrid sobre el central, nacido en la ciudad argentina de Córdoba el 27 de abril de 1998.

El trasandino ya había sido objetivo del "Atleti" la pasada temporada, cuando las pretensiones económicas de los "Spurs". Romero llegará a un equipo que cuenta con sus compatriotas Juan Musso, Giuliano Simeone y Julián Alvarez.

"Cuti", con turbulencias en su último ciclo como capitán Tottenham y siendo criticado al viajar a Argentina cuando el equipo estaba por jugarse la permanencia en la Premier. Lesionado, se vio obligado a regresar: Jugó 156 partidos en las últimas cuatro temporadas con el club inglés.