Atlético de Madrid plantea denunciar a FC Barcelona ante la FIFA por Julián Alvarez

Atlético de Madrid plantea estudiar este martes la denuncia a FC Barcelona ante la FIFA por su intento de fichar a Julián Alvarez sin permiso del club, ya que el delantero argentino tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030.

Esta situación surgió a raíz de las declaraciones que el propio jugador emitió tras la victoria de su selección sobre Austria, donde sostuvo que: "Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño".

Desde la institución "colchonera" entienden que todo forma parte de una estrategia similar a la que pasó con Antoine Griezmann, quien pagó su cláusula de rescisión tras negociar su fichaje con los "culés" a espaldas de la entidad propietaria.

Atlético de Madrid no tiene intención de vender a Alvarez, denunciando públicamente una "campaña de acoso y derribo". Además, insistió a clubes como Real Madrid y Barcelona a remitirse a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros si están interesados en la contratación.