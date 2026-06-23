Atlético de Madrid plantea denunciar a FC Barcelona ante la FIFA por Julián Alvarez
Desde la institución "colchonera" creen que se busca replicar la estrategia del polémico fichaje que tuvo Antoine Griezmann.
Desde la institución "colchonera" creen que se busca replicar la estrategia del polémico fichaje que tuvo Antoine Griezmann.
Atlético de Madrid plantea estudiar este martes la denuncia a FC Barcelona ante la FIFA por su intento de fichar a Julián Alvarez sin permiso del club, ya que el delantero argentino tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030.
Esta situación surgió a raíz de las declaraciones que el propio jugador emitió tras la victoria de su selección sobre Austria, donde sostuvo que: "Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño".
Desde la institución "colchonera" entienden que todo forma parte de una estrategia similar a la que pasó con Antoine Griezmann, quien pagó su cláusula de rescisión tras negociar su fichaje con los "culés" a espaldas de la entidad propietaria.
Atlético de Madrid no tiene intención de vender a Alvarez, denunciando públicamente una "campaña de acoso y derribo". Además, insistió a clubes como Real Madrid y Barcelona a remitirse a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros si están interesados en la contratación.