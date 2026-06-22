Con Messi histórico: Argentina venció a Austria y selló su clasificación en el Mundial

Con una histórica jornada de Lionel Messi, que brilló como estandarte y goleador, la selección de Argentina venció por 2-0 a Austria en Dallas y aseguró su clasificación matemática a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en la segunda fecha del Grupo J.

El duelo comenzó con intensidad para la escuadra dirigida por Lionel Scaloni, que tuvo la oportunidad de abrir la cuenta mediante un penal sancionado tras falta sobre Lautaro Martínez. Sin embargo, el jugador de Inter Miami (8') falló desde los doce pasos.

Con este negativo arranque, los de Ralf Ragnick equilibraron las acciones con una presión asfixiante. Hasta que un desahogo llegó tras una lucida maniobra colectiva que finalizó con un disparo ajustado de Messi (38'), quien superó el récord de Miroslav Klose para convertirse en el máximo artillero histórico de las citas planetarias con 17 goles.

En el complemento, el conjunto europeo adelantó sus líneas buscando la paridad de forma inmediata. Allí, Emiliano Martínez (55') fue fundamental al bloquear con solidez un tiro libre de Marcel Sabitzer que buscaba el ángulo superior.

Ante el empuje, Lionel Scaloni movió sus piezas con los ingresos de Nicolás Otamendi y Julián Álvarez (63') para recuperar el orden defensivo y refrescar una ofensiva que comenzó a encontrar espacios ante el desgaste del rival.

El tramo final del compromiso apareció nuevamente Messi (90+4') y aumentó la euforia de una grada entregada. El "10" convirtió su doblete para acrecentar la ilusión de un bicampeonato en el torneo más importante del globo.

Con esta victoria, Argentina alcanzó las 6 unidades y aseguró su boleto a la siguiente fase del torneo, dejando a Austria como escolta suyo con 3 unidades a falta de que jueguen Jordania y Argelia esta jornada en el Levi's Stadium.



El próximo desafío de los trasandinos será ante los asíaticos en el AT&T Stadium el 27 de junio a las 22:00 horas (02:00 GMT), mientras que los europeos se jugarán en paralelo su paso a la ronda de 32 frente a los africanos en el Arrowhead Stadium.