Atlético de Madrid se burló de la oferta de Real Madrid por Julián Alvarez
El club "colchonero" respondió con ironía al comunicado de los "merengues".
El club "colchonero" respondió con ironía al comunicado de los "merengues".
Atlético de Madrid respondió este martes a través de su cuenta de X al comunicado de Real Madrid sobre una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino Julián Alvarez, con una serie de burlas y aclaraciones contra el club "merengue".
El elenco "colchonero" abrió su respuesta con una ironía sobre el Papa León XIV: "Se les cortó el video del Papa donde decía que también era del Atleti". Luego agregó: "Habrán confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: No les agradecemos nada".
Atlético de Madrid también negó haber evaluado la propuesta por el atacante campeón del mundo: "Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián".
En el cierre, volvió a cargar contra Real Madrid: "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacen reír aún más que Barcelona", y después remató con un pedido para que dejen de "robar" jugadores de su Academia.