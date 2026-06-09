Atlético de Madrid se burló de la oferta de Real Madrid por Julián Alvarez

Atlético de Madrid respondió este martes a través de su cuenta de X al comunicado de Real Madrid sobre una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino Julián Alvarez, con una serie de burlas y aclaraciones contra el club "merengue".

El elenco "colchonero" abrió su respuesta con una ironía sobre el Papa León XIV: "Se les cortó el video del Papa donde decía que también era del Atleti". Luego agregó: "Habrán confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: No les agradecemos nada".

Atlético de Madrid también negó haber evaluado la propuesta por el atacante campeón del mundo: "Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián".

En el cierre, volvió a cargar contra Real Madrid: "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacen reír aún más que Barcelona", y después remató con un pedido para que dejen de "robar" jugadores de su Academia.