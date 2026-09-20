Atlético se quedó con el derbi y estiró su racha de local ante Real Madrid en La Liga

Atlético de Madrid se quedó con el derbi y estiró su racha de local ante Real Madrid, tras vencer por 2-1 este domingo en el Estadio Metropolitano, por la séptima fecha de La Liga.

El conjunto merengue no gana desde el 18 de septiembre de 2022 en el recinto colchonero. Además, fue el segundo revés de los dirigidos por José Mourinho en lo que va del torneo.

La primera parte del encuentro fue con poco fútbol, sin ideas claras por parte de los dos equipos, pero con los ánimos propios de un clásico.

El punto de inflexión llegó en el minuto 50, con un penal de Dean Huijsen a Giuliano Simeone como último hombre. El defensa madridista vio la roja directa y Alex Grimaldo se encargó de ejecutar para el 1-0 parcial (53').

Seis minutos después, Giuliano, hijo del técnico Diego Simeone, volvió a ser protagonista, con un certero pase a Jonathan David para el 2-0 (59'), evidenciando la fragilidad defensiva del equipo de Mourinho, pese a la ventaja númerica.

La reacción de Real Madrid fue tardía y el descuento llegó en el tramo final, con un cabezazo de Antonio Rüdiger tras centro de Bernardo Silva (89').

Con el resultado, Atlético sumó 16 puntos y quedó en el segundo lugar, a cinco del líder Barcelona; Real Madrid, por su lado, está en el cuarto puesto, con 15 unidades.

En la próxima jornada, tras el receso por la fecha FIFA, Atlético visitará a Alavés y Real Madrid recibirá a Villarreal.