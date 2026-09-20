Massú: Parte de este deporte también es perder y hay que levantarse, seguir empujando

Nicolás Massú, capitán de Chile en la Copa Davis, mantuvo su habitual fortaleza luego de la derrota 4-0 ante España en el Court Central "Anita Lizana" este fin de semana, con énfasis en el trabajo para afrontar el futuro y levantarse de esta caída como locales.

"Siempre uno como equipo tiene la expectativa de que las cosas salgan bien. Es una Copa Davis, contra un gran rival que tiene mucho nivel", inició ante la prensa.

"Independiente del rival, vamos ganando confianza. Sabíamos que teníamos que jugar muy bien, intentar ganar los puntos, que los jugadores llegaran con confianza, aprovechar nuestras oportunidades", indicó.

Massú resaltó lo crucial que resultó la caída de Alejandro Tabilo en el singles ante Daniel Mérida, que estaba "para el lado de Ale" tras ganar el set inicial, pero "se pierde y ese punto fue muy importante, porque era el primero. Era un punto que podía caer al lado de nosotros y anímicamente es distinto".

"Las cosas se complicaron y obviamente podríamos haber rendido mucho más de lo que se rindió. La expectativa de nosotros era poder jugar mejor y al final al frente teníamos jugadores que jugaron muy bien y aprovecharon sus oportunidades", repasó.

"A lo largo de todos estos años siempre he dicho que ojalá los jugadores lleguen ganando, con confianza, que en el circuito estén haciendo varias cosas y lo más importante es que lleguen sanos", complementó.

En esa línea mencionó la baja de Nicolás Jarry, el parón de meses que tuvo Cristian Garin en la previa y vaivenes de Tomás Barrios, señalando que pese a todo "uno trata de poder organizar, competir con lo que tenemos, que es mucho".

"Creo que el rendimiento al que estamos acostumbrados, sobre todo acá en Chile, en esta serie en particular no se pudo concretar. Hay que aprender, pensar en lo que viene, tratar de analizarlo y tal como muchas veces en este mismo lugar, donde se ganó y todo fue bonito, nos toca la parte triste donde duele", añadió.

A pasar la página

Fiel a su estilo aguerrido, Massú expresó que "así es el deporte y hay que estar firmes de cabeza, de actitud, de energía y seguir empujando. Este equipo tiene mucho ánimo en el cuerpo y hay que seguir apoyando. Siempre he dicho que soy muy feliz empujando al tenis chileno, que me ha entregado mucho".

"Si ganábamos la serie o perdíamos como pasó, mañana hay que levantarse (igual) con firmeza, con convicción, con ganas. Ya me conocen, sigo confiando en el equipo y en mí", profundizó.

"Parte de este deporte también es perder y cuando las cosas no salen, reivindicarse, levantarse, seguir empujando. Así es la vida. Uno tiene que ser perseverante. Lo digo por experiencia propia. Desde que era juvenil, hay números, historias, experiencias que me han demostrado que hasta que no se pierde la última pelota, no se ha terminado la serie. Vivo eso y lo trato de transmitir, por más que sea difícil", dijo el doble medallista olímpico de oro.

"Sobre todo yo, que soy el líder y el capitán del equipo, me tienen que ver fuerte y tener confianza en lo que les voy a transmitir. Soy consecuente. A pesar de ir perdiendo el dobles en la manera como se estaba perdiendo, nos pusimos 5-3 y eso es demostrar seguir de pie. Esto es deporte y uno tiene un segundo para reaccionar", ejemplificó.

Massú reiteró que ahora el foco es "seguir adelante" y los jugadores "están intentando dar más de sí. Han vivido situaciones personales y profesionales difíciles. Pareciera que todo debe ser más fácil, pero no lo es. Hay procesos, bancarse los momentos difíciles, tener gente alrededor. Estos jugadores están teniendo un buen año, jugando bien. Es un deporte muy de confianza".

"Si nosotros hubiéramos llegado cada uno en su mejor momento, con equipo completo, con confianza ganando partidos en el circuito y sin lesiones, obviamente podríamos haber competido muy bien, pensando en por qué no ganar. Pero vuelvo a lo mismo, son momentos. Quizás en seis meses estamos mejor y eso es a lo que uno aspira", proyectó para las Qualifiers 2027 en febrero.

El viñamarino apuntó que "uno tiene que enfrentarse con los mejores", pues "quiero ayudarlos a que sigan cumpliendo sus sueños y aprovechar al máximo esta generación".