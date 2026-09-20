Meteorología prevé chubascos y posibles tormentas eléctricas en Santiago

La Dirección Meteorológica de Chile informó que durante este último día de las Fiestas Patrias las condiciones meteorológicas serán inestables y se esperan chubascos e incluso tormentas eléctricas.

El órgano sostuvo que que la zona central permanece bajo los efectos de una condición postfrontal, luego de las precipitaciones registradas durante la madrugada, que acumularon hasta seis milímetros de agua en algunos puntos del a Región Metropolitana.

La experta Claudia González señaló a Emol que la Región Metropolitana las eventuales precipitaciones serían de menor intensidad que las registradas durante la madrugada: "Esperamos que se mantenga inestable, todavía con la probabilidad de algunos chubascos y con montos menores a cinco milímetros (...) La probabilidad de tormentas eléctricas todavía se mantiene hacia la tarde".

Las temperaturas se mantendrán moderadas durante esta jornada, con una máxima de aproximadamente 18 a 19 grados.

Por otro lado, González señaló que el fenómeno fue más intenso durante la noche en la zona centro sur del país. "Lo más relevante se dio durante la noche en la Región del Ñuble y del Biobío, en donde hubo montos acumulados de entre los 40 milímetros en la Región del Ñuble, y de hasta 86 milímetros en la Región de Biobío, con también vientos significativos de 88 kilómetros por hora. Eso también causó durante la noche algunas tormentas eléctricas".

De todas formas, reparó que "la condición ya está pasando, abandonó la inestabilidad en la zona sur, sí todavía se va a mantener con algo de novedad, hay algunos chubascos aislados durante la mañana, pero lo que queda ya deberá estar en declinación hacia horas de la tarde noche".