Barcelona venció al Betis de Pellegrini y selló una campaña perfecta de local en La Liga

FC Barcelona marcó un hito en la penúltima fecha de la liga española 2025/2026, pues derrotó por 3-1 a Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, y concretó una temporada con cien por ciento de triunfos como local.

Con los "culés" alzándose campeones hace algunas jornadas y los andaluces con la clasificación a Champions League asegurada, el encuentro mayormente sirvió para buscar sensaciones futbolísticas y cumplir el calendario.

Raphinha fue la figura con un doblete, gracias a un tiro libre a los 27' y un regalo de Héctor Bellerín con un pase hacia atrás a los 61'.

Isco Alarcón descontó para los dirigidos por el "Ingeniero" vía penal a los 68', pero Joao Cancelo liquidó las acciones a Joao Cancelo (73').

El momento más emotivo del encuentro llegó a los 84', cuando Robert Lewandowski fue reemplazado y recibió una ovación al terminar su último partido como jugador del Barça en el Camp Nou, pues cabe recordar que el propio goleador confirmó su salida del equipo.