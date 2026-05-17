Barcelona venció al Betis de Pellegrini y selló una campaña perfecta de local en La Liga
Además, Robert Lewandowski tuvo su despedida del Camp Nou.
Además, Robert Lewandowski tuvo su despedida del Camp Nou.
FC Barcelona marcó un hito en la penúltima fecha de la liga española 2025/2026, pues derrotó por 3-1 a Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, y concretó una temporada con cien por ciento de triunfos como local.
Con los "culés" alzándose campeones hace algunas jornadas y los andaluces con la clasificación a Champions League asegurada, el encuentro mayormente sirvió para buscar sensaciones futbolísticas y cumplir el calendario.
Raphinha fue la figura con un doblete, gracias a un tiro libre a los 27' y un regalo de Héctor Bellerín con un pase hacia atrás a los 61'.
Isco Alarcón descontó para los dirigidos por el "Ingeniero" vía penal a los 68', pero Joao Cancelo liquidó las acciones a Joao Cancelo (73').
El momento más emotivo del encuentro llegó a los 84', cuando Robert Lewandowski fue reemplazado y recibió una ovación al terminar su último partido como jugador del Barça en el Camp Nou, pues cabe recordar que el propio goleador confirmó su salida del equipo.