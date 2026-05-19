Cambio en Sevilla FC: Se va el responsable de las llegadas de Alexis y Suazo

Sevilla FC, institución donde militan los futbolistas chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, informó este martes que llegó a un acuerdo mutuo con Antonio Cordón para finalizar su relación laboral como director deportivo pese a que su vínculo se extendía por dos temporadas adicionales.

A través de un comunicado oficial, el club detalló que ambas partes consensuaron la resolución del contrato tras la culminación de la temporada 2025-26, periodo en el que la escuadra logró asegurar su permanencia en la Primera División.

"Sevilla FC agradece la gestión y el trabajo realizado por Antonio Cordón durante este periodo y le desea éxito en sus futuros desafíos profesionales", indicó la entidad en su escrito.

Cabe recordar que la llegada de Cordón al club se produjo el 4 de junio pasado, cuando fue designado para reemplazar a Víctor Orta en la dirección deportiva, tras lo cual fue artífice de las llegadas de los futbolistas nacionales prácticamente a costo cero.

Antonio Cordón, de 62 años, posee una amplia trayectoria en la gestión deportiva internacional. Su carrera comenzó en Villarreal en la temporada 1999-00, donde trabajó durante 17 años, siendo parte del proceso de Manuel Pellegrini en el "Submarino Amarillo" y del arribo de Matías Fernández al club.

Con el técnico chileno también estuvo en Real Betis, donde estuvo entre junio de 2020 y febrero de 2023.