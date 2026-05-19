Cambio en Sevilla FC: Se va el responsable de las llegadas de Alexis y Suazo
El cuadro andaluz acordó la salida de Antonio Cordón de la dirección deportiva.
El cuadro andaluz acordó la salida de Antonio Cordón de la dirección deportiva.
Sevilla FC, institución donde militan los futbolistas chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, informó este martes que llegó a un acuerdo mutuo con Antonio Cordón para finalizar su relación laboral como director deportivo pese a que su vínculo se extendía por dos temporadas adicionales.
A través de un comunicado oficial, el club detalló que ambas partes consensuaron la resolución del contrato tras la culminación de la temporada 2025-26, periodo en el que la escuadra logró asegurar su permanencia en la Primera División.
"Sevilla FC agradece la gestión y el trabajo realizado por Antonio Cordón durante este periodo y le desea éxito en sus futuros desafíos profesionales", indicó la entidad en su escrito.
Cabe recordar que la llegada de Cordón al club se produjo el 4 de junio pasado, cuando fue designado para reemplazar a Víctor Orta en la dirección deportiva, tras lo cual fue artífice de las llegadas de los futbolistas nacionales prácticamente a costo cero.
Antonio Cordón, de 62 años, posee una amplia trayectoria en la gestión deportiva internacional. Su carrera comenzó en Villarreal en la temporada 1999-00, donde trabajó durante 17 años, siendo parte del proceso de Manuel Pellegrini en el "Submarino Amarillo" y del arribo de Matías Fernández al club.
Con el técnico chileno también estuvo en Real Betis, donde estuvo entre junio de 2020 y febrero de 2023.