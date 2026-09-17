¿Cuándo y dónde ver a Elche de Lucas Cepeda ante Espanyol en La Liga?

Elche, el equipo del chileno Lucas Cepeda, visita este viernes 18 de septiembre a Espanyol, en busca de su primer triunfo en La Liga de España.

El partido está programado para las 16:00 horas (19:00 GMT) por la séptima fecha, en el RCDE Stadium y tendrá transmisión en TV cable, en la señal DSports en DirecTV, mientras en streaming se podrá seguir en DGO y Paramount+.

El club del chileno está colista, con dos empates y cuatro derrotas, aunque mejoró sus sensaciones en el último partido, una agónica caída por 2-3 ante Real Madrid.

En ese encuentro, Cepeda tuvo un rol importante, con una gran asistencia que levantó a su equipo en busca de la remontada, aunque perdió en el último minuto con los merengues.

Espanyol, por su lado, está en el octavo lugar, con siete positivos, y su último encuentro fue una derrota ante Rayo Vallecano, por lo que tratará de redimirse ante sus hinchas.

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