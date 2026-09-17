¿Cuándo y dónde ver a Elche de Lucas Cepeda ante Espanyol en La Liga?
El equipo del chileno busca su primera victoria en la liga hispana.
El equipo del chileno busca su primera victoria en la liga hispana.
Elche, el equipo del chileno Lucas Cepeda, visita este viernes 18 de septiembre a Espanyol, en busca de su primer triunfo en La Liga de España.
El partido está programado para las 16:00 horas (19:00 GMT) por la séptima fecha, en el RCDE Stadium y tendrá transmisión en TV cable, en la señal DSports en DirecTV, mientras en streaming se podrá seguir en DGO y Paramount+.
El club del chileno está colista, con dos empates y cuatro derrotas, aunque mejoró sus sensaciones en el último partido, una agónica caída por 2-3 ante Real Madrid.
En ese encuentro, Cepeda tuvo un rol importante, con una gran asistencia que levantó a su equipo en busca de la remontada, aunque perdió en el último minuto con los merengues.
Espanyol, por su lado, está en el octavo lugar, con siete positivos, y su último encuentro fue una derrota ante Rayo Vallecano, por lo que tratará de redimirse ante sus hinchas.
Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.