¿Cuándo y dónde ver el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid por La Liga?
El choque de la capital española se disputará en el Estadio Metropolitano.
El choque de la capital española se disputará en el Estadio Metropolitano.
Este domingo 20 de septiembre, Atlético de Madrid y Real Madrid animarán una nueva edición del derbi de la capital en el Estadio Metropolitano por la séptima fecha de La Liga, ambos a la caza del lider FC Barcelona.
El partido está programado para las 11:15 horas (14:15 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma Disney+ Premium.
El conjunto "colchonero" dirigido por Diego Simeone llega a este examen en el cuarto lugar con 13 unidades y con el ánimo en alto tras encadenar dos goleadas ante Real Sociedad y Osasuna. Por su parte, el elenco "merengue" es sublíder con 15 puntos y buscará ratificar su condición de protagonista tras vencer agónicamente a Elche y Rayo Vallecano.
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.