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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid por La Liga?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El choque de la capital española se disputará en el Estadio Metropolitano.

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Este domingo 20 de septiembre, Atlético de Madrid y Real Madrid animarán una nueva edición del derbi de la capital en el Estadio Metropolitano por la séptima fecha de La Liga, ambos a la caza del lider FC Barcelona.

El partido está programado para las 11:15 horas (14:15 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma Disney+ Premium.

El conjunto "colchonero" dirigido por Diego Simeone llega a este examen en el cuarto lugar con 13 unidades y con el ánimo en alto tras encadenar dos goleadas ante Real Sociedad y Osasuna. Por su parte, el elenco "merengue" es sublíder con 15 puntos y buscará ratificar su condición de protagonista tras vencer agónicamente a Elche y Rayo Vallecano.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.

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