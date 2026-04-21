¿Cuándo y dónde ver el duelo entre FC Barcelona y Celta de Vigo por La Liga?

El líder de La Liga, FC Barcelona recibe a Celta de Vigo en el Camp Nou por la fecha 32 del torneo español, con el objetvio de permanecer firme en el liderato.

El duelo está programado para jugarse este miércoles 24 de abril a las 15:30 horas (19:30 GMT) y se podrá ver el encuentro a través de la señal de ESPN y en el servicio de streaming Disney+ Premium.

El cuadro azulgrana viene golpeado tras ser eliminado por Atlético de Madrid en la UEFA Champions League, pero espera mantener la ventaja en puntaje con Real Madrid, la cual es de seis puntos por el momento. Mientras que su rival tiene la misión de arrebatarle el quinto puesto a Real Betis de Manuel Pellegrini, se encuentran a cinco unidades de diferencia.

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