¿Cuándo y dónde ver la visita de Betis de Manuel Pellegrini a Deportivo La Coruña?
El equipo del chileno quiere extender su positiva racha en La Liga de España.
El equipo del chileno quiere extender su positiva racha en La Liga de España.
Real Betis, equipo del técnico chileno Manuel Pellegrini, visita este domingo a Deportivo La Coruña, en un duelo clave de la séptima fecha de La Liga de España.
El partido está programado para las 13:30 horas (16:30 GMT) en el Estadio Municipal de Riazor y tendrá transmisión en TV cable, en la señal de DSports en DirecTV, y en streaming en las plataformas DGO y Paramount+.
El equipo del técnico chileno con 15 puntos en el tercer puesto, con tres victorias consecutivas, y quiere mantener su buen momento para seguir en la parte alta de la tabla.
El "Depor", por su lado, está con nueve positivos en el séptimo puesto, y después de dos partidos sin ganar, quiere evitar un mal resultado para no entrar en una mala racha.
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