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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver la visita de Betis de Manuel Pellegrini a Deportivo La Coruña?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo del chileno quiere extender su positiva racha en La Liga de España.

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Real Betis, equipo del técnico chileno Manuel Pellegrini, visita este domingo a Deportivo La Coruña, en un duelo clave de la séptima fecha de La Liga de España.

El partido está programado para las 13:30 horas (16:30 GMT) en el Estadio Municipal de Riazor y tendrá transmisión en TV cable, en la señal de DSports en DirecTV, y en streaming en las plataformas DGO y Paramount+.

El equipo del técnico chileno con 15 puntos en el tercer puesto, con tres victorias consecutivas, y quiere mantener su buen momento para seguir en la parte alta de la tabla.

El "Depor", por su lado, está con nueve positivos en el séptimo puesto, y después de dos partidos sin ganar, quiere evitar un mal resultado para no entrar en una mala racha.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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